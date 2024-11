La protesta futurista per l'inaugurazione della mostra alla Gnam

La performer Nora Lux come Benedetta, artista futurista, avrà tra le mani il Programma Politico Futurista (1913). Una sola frase apparirà di quel proclama, quella "contro l'ingerenza del governo in materia d'arte".

Accadrà lunedì 2 dicembre alle 18 a Roma, alla Galleria Nazionale d'arte Moderna e Contemporanea, quando verrà alzato il velo sulla mostra "Il Tempo del futurismo" per l'inaugurazione istituzionale che precede l'apertura dell'esposizione al pubblico.

Sarà, spiega la performer, "un'azione artistica di opposizione alle prevaricazioni, appropriazioni, stravolgimenti e favoritismi compiuti dal ministero della Cultura e dalla Gnam nell'organizzazione della mostra curata da Gabriele Simongini".

L'azione, aggiunge, vuole anche "salvaguardare una delle avanguardie italiane da un'inutile, superficiale e dannosa propaganda".

Benedetta Cappa, nota come Benedetta, è stata una pittrice, scenografa e scrittrice italiana, esponente del Futurismo e moglie di Filippo Tommaso Marinetti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA