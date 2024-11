Gabriella Buontempo, 'dirigere il Csc sarebbe un onore'

"Quelle sulla mia presidenza al Centro Sperimentale sono solo indiscrezioni: ma certo se l'ipotesi si avverasse ne sarei molto onorata". Lo dice all'ANSA Gabriella Buontempo, la produttrice cinematografica che potrebbe essere indicata dal ministro della Cultura Alessandro Giuli alla presidenza del Csc.

L'indiscrezione sul suo nome è rimbalzata sui media dopo che ne aveva parlato il Foglio come la più probabile candidata a prendere il posto del dimissionario Sergio Castellitto. Per questo incarico erano circolati anche i nomi di Luca Barbareschi, Francesco Rutelli, Gianni Amelio, Pietro Valsecchi.

Buontempo, che ha iniziato la sua carriera nel cinema come assistente alla regia di Lina Wertmuller, è socia e fondatrice insieme a Massimo Martino della Clemart, società di produzione che ha prodotto tra l'altro I Bastardi di Pizzofalcone e Il Commissario Ricciardi. Napoletana, 58 anni, è stata sposata con Italo Bocchino.



