A Roma Trame di luce, si accende la light art all'Orto botanico

Un percorso immersivo e multisensoriale dove la grande protagonista è la luce pensando al Natale e non solo. È 'Trame di luce' che torna a Roma anche quest'anno con un percorso che ridisegna in 22 tappe gli spazi dell'Orto Botanico all'insegna della light art e della creatività contemporanee. Con una novità di rilievo: quest'anno oltre agli artisti internazionali il team produttivo - IMG e il partner italiano Be.it Events dei fratelli Mauro e Silvia Dorigo - ha coinvolto anche studenti di istituti e atenei nazionali tra cui la Sapienza di Roma, l'Accademia delle belle arti di Lecce e l'ITS Academy Roberto Rossellini. Al via da sabato 30 novembre e aperto al pubblico fino al 6 gennaio 2025, 'Trame di luce' conduce fin dal primo istante in una dimensione onirica con l'ingresso negli spazi esterni di Palazzo Corsini, dove ha sede l' Accademia nazionale dei Lincei, punto di partenza del percorso con 'Luminaripainting', prima installazione della mostra en plein air. Il progetto è firmato dell'Accademia delle Belle Arti di Lecce e propone una rivisitazione in chiave moderna delle classiche decorazioni luminose natalizie pugliesi grazie a un videomapping di grande effetto sulle pareti del palazzo settecentesco. Si prosegue con l'inedito 'E luce sia', il nuovo albero di Natale illuminato da circa 300 lanterne accese in sequenza e ancora, altra novità di questa edizione, 'La Palma: Albero della Vita', che punta per ritrovare lo spirito natalizio sulla pianta sacra nella cultura mediorientale. E se quest'anno la Fontana del Tritone si accende con 'Aetherea', un'installazione realizzata da studenti e professori del Master in Lighting Design della facoltà di Architettura della Sapienza, l'albero come essenza vivente con cui interagire si riafferma con "Soffio di Vita": è stata realizzata dall' Università della Tuscia con la sua start-up Nature 4.0 guidata del professor Riccardo Valentini, autore principale e coordinatore del terzo e quinto rapporto dell'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) per cui, nel 2007, gli è stato riconosciuto il Premio Nobel per la Pace per le ricerche condotte sul cambiamento climatico. L'installazione in questo caso è interattiva: toccando delle speciali postazioni con il palmo della mano, i visitatori partecipano alla creazione dell'opera luminosa, modificandone i colori al tatto. E poi, disegnato dalle luci, un bosco popolato da elfi e cervi, "Creature nel Bosco" mentre cita la tradizione di stringersi attorno al fuoco durante le festività, "Fluxit", una grande fiamma di luci protagonista dell'opera del duo di artisti olandesi Vendel & De Wolf e fornita da Light Art Collection.

Altro inedito capitolino, è "L'universo con un dito", installazione del duo Motorefisico che trasporta il visitatore in una galassia di pace e di stelle con la quale potrà decidere di interagire. Le ispirazioni del racconto luminoso saranno accessibili a tutti tramite QR code distribuiti lungo il percorso.

"Lavorare con artisti affermati e giovani promesse ci permette di gettare un ponte tra passato e futuro, creando qualcosa di veramente unico e puntando su una tradizione che si rinnova" ha detto la curatrice di "Trame di Luce" Silvia Dorigo, cofondatrice di Be.it Events, nell'incontro precedente l'inaugurazione di ieri sera. Il progetto che trae origine dalle manifestazioni a tema realizzate dal gruppo IMG nel 2021 a Windsor Park in Gran Bretagna e a Parigi torna ad illuminare l'Accademia dei Lincei, e il vicepresidente e presidente della classe di Scienze fisiche Carlo Doglioni, ricorda che la luce è fatta di fotoni, "simbolo di vita, colori nel caleidoscopio della bellezza della natura e dell'arte. Così la ricerca scientifica è la candela che illumina l'oscurità e ci dà speranza per il futuro". Lieto di ospitare ancora una volta l'iniziativa Fabio Attorre, direttore del Museo Orto Botanico: "il connubio unico di natura e monumenti rappresenta una cornice ideale per questo evento che è parte della tradizione natalizia di Roma e che vorrei fosse anche un appello alla pace in un momento tanto travagliato come quello attuale".



