Tor Vergata e S.Andrea tra 5 ospedali top per organizzazione

Ci sono anche il Policlinico di Tor Vergata e l'ospedale Sant'Andrea di Roma tra le 5 migliori aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie secondo l'Agenas, che ha presentato oggi al Forum Risk management di Arezzo i dati aggiornati al 2023 del modello di valutazione della performance manageriale riguardo le aziende sanitarie pubbliche, ospedaliere e territoriali.

La valutazione effettuata riguarda parametri organizzativi ed economici delle Aziende ospedaliere. Questo report Agenas si distingue dunque dal Rapporto Esiti presentato ad ottobre e che valuta invece gli esiti clinici e delle cure erogate dagli ospedali. Per l'analisi, gli indicatori presi in considerazione da Agenas sono 27 classificati in 4 aree (accessibilità, processi organizzativi, sostenibilità economico-patrimoniale, investimenti) e 10 sub-aree.

In totale sono state considerate tutte le 51 Aziende ospedaliere presenti sul territorio, tranne gli Irccs e le aziende mono specialistiche. Al fine di ottenere valutazioni omogenee, sono stati individuati quattro cluster con riferimento alla presenza o meno dell'Università e al numero di posti letto, inferiore o superiore a 700.

Il risultato del mix di tutte le aree analizzate, afferma Agenas, porta all'individuazione di 13 aziende con una valutazione complessiva buona, 25 con valutazione intermedia e 13 con una valutazione migliorabile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA