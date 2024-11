Sciopero, domani a Roma mezzi pubblici a rischio dalle 9 alle 13

Domani è in programma lo sciopero generale nazionale proclamato da Cgil, Uil, Cobas, Cub e Sgb.

L'agitazione interesserà anche il trasporto pubblico. Per effetto di un'ordinanza del ministero Infrastrutture e Trasporti la protesta è stata ridotta a 4 ore: dalle 9 alle 13. A Roma coinvolta la rete Atac e i bus periferici gestiti da operatori privati. È quanto fa sapere l'Agenzia per la mobilità di Roma.

Il Cotral fa sapere che saranno possibili soppressioni di bus e treni dalle 9 alle 13.



