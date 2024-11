Maratona di Roma 'miglior evento sportivo italiano 2024'

La maratona di Roma ha vinto il premio Best Events Awards (Bea) 2024 al festival italiano degli eventi e della live communication che si è tenuto al Parco della musica di Roma. L'ultima edizione della 'Run Rome The Marathon', svoltasi lo scorso 17 marzo, è stata quella 'dei record', con oltre 40mila persone al via insieme alla staffetta solidale Run4Rome e la stracittadina Fun Run. Con oltre 15mila finisher alla 42km segnò il record di partecipazione per la gara agonistica, vinta dai keniani Asbel Rutto (2h06'24'') e Ivyne Lagat (2h24'36'').

"Questo riconoscimento certifica la crescita della maratona, sempre più un punto di riferimento per gli appassionati di tutto il mondo - afferma l'assessore ai Grandi eventi, sport e turismo di Roma Capitale, Alessandro Onorato -. Faccio i complimenti agli organizzatori e a tutto lo staff. Le potenzialità sono enormi e sono convinto che, anno dopo anno, questo evento migliorerà sempre di più, con numeri più grandi e un maggiore indotto per la città, che nel 2025 si stima essere di 75 milioni di euro, ben 25 milioni in più del 2024". La maratona - organizzato da Infront Italy, Corriere dello Sport-Stadio, Italia Marathon Club e Atielle - si sta già preparando per la 30/a edizione, il 16 marzo 2025, anno del Giubileo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA