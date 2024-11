Lite in strada, 68enne ucciso a coltellate nel Viterbese

Omicidio a Caprarola, paesino in provincia di Viterbo. Un 68enne del posto è deceduto dopo essere stato accoltellato per strada da un 35enne. Il fatto è successo ieri sera intorno alle 21 in via Mazzini, nel centro storico del paese. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione locale coadiuvati da comando provinciale di Viterbo.

L'autore del gesto, anche lui residente del posto, è stato fermato poco dopo dai militari. Non si conoscono ancora le motivazioni che hanno scatenato la lite tra i due, poi culminata con l'accoltellamento dell'uomo.



