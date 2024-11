Incontro su Frassati, la prima dell'inno 'Verso l'alto'

Sabato 30 novembre, alle ore 19, presso la basilica domenicana di Santa Maria sopra Minerva, in occasione dell'incontro di preghiera sulla spiritualità di Pier Giorgio Frassati, il beato torinese che sarà proclamato santo nel prossimo Giubileo dei giovani (28 luglio-3 agosto), il coro della Diocesi di Roma eseguirà in anteprima l'inno "Verso l'alto" composto per la canonizzazione da mons. Marco Frisina, biblista, compositore di canti liturgici e fondatore del coro della diocesi di Roma



