Giubileo: Gualtieri, 'vorrei una Roma che partecipa attiva'

"La Roma che vogliamo è una roba che partecipa attivamente, che si scansa e fa spazio ai pellegrini.

Stiamo cercando di renderla attrezzata all'accoglienza, per renderlo un momento importante e fare in modo che questo sviluppo sia in armonia con il tema del Giubileo, la speranza del Vangelo ma anche quelli dei grandi temi del nostro tempo, la fraternità, la pace, la cura del creato". Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in occasione della presentazione in Campidoglio del libro 'Roma 2025 - Il Giubileo' pubblicato da Repubblica.

"Ci sono tanti interventi verdi, di inclusione, nelle periferie per non dare l'idea di un Giubileo solo del centro storico. C'è il progetto dell'integrazione sociale dei detenuti, portando segni di speranza in sintonia con lo straordinario messaggio di Papa Francesco. A dicembre inaugureremo il primo parco d'affaccio sul Tevere, da gennaio tutti gli altri. Il calendario delle inaugurazioni è fitto. Abbiamo aperto delle fontane molto belle, con colori che non avevo mai visto in vita mia. Adesso riapriremo la centrale di Navona, poi quelle di piazza Farnese con l'inaugurazione congiunta di Palazzo Farnese, insieme all'ambasciata francese, poi la Fontana di Trevi. La Vela di Calatrava, una cosa che sembrava impossibile tanto che qualcuno aveva pensato di demolirla e invece ci stiamo riuscendo. Poi interventi diffusi di marciapiedi, strade, la ristrutturazioni delle fermate della metro, i nuovi autobus, il wifi gratuito 5G e l'app Julia che è ancora in lavorazione e sarà rilasciata a breve".



