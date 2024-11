Europa League: Tottenham-Roma 2-2

Un gol di Hummels al 91' evita la sconfitta alla Roma sul campo del Tottenham. Così finisce 2-2, dopo che il primo tempo era terminato 2-1 con le reti di Son su rigore, provocato da un fallo maldestro di Hummels su Sarr, il pari di Ndicka e poi il gol di Johnson dopo una rete annullata a El Shaarawy per un millimetrico fuorigioco. Per la Roma, nonostante lo scarso apporto di Dovbyk, segnali di ripresa in attesa di conferme dalla sfida in campionato di lunedì prossimo contro l'Atalanta.



