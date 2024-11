Libri, scende il tempo medio settimanale dedicato alla lettura

Scende, per il secondo anno consecutivo, il tempo medio settimanale dedicato ai libri tra chi si dichiara lettore: nel 2024 è pari a 2 ore e 47 minuti, contro le 3 ore e 16 minuti del 2023 e le 3 ore e 32 minuti del 2022.

I dati fanno parte del focus sulla lettura previsto nel programma professionale di Più libri più liberi, la Fiera nazionale della piccola e media editoria organizzata dall'Associazione Italiana Editori,in programma alla Nuvola di Roma dal 4 all'8 dicembre.

L'incontro 'La lettura debole. Pochi lettori o letture troppo brevi? sarà giovedì 5 dicembre alle 11.30 in Sala Aldus. A partire dai dati 2024 dell'Osservatorio di Aie sulla lettura, si rifletterà sulle politiche per la promozione di fronte alla fragilità del mercato e della domanda, sulle differenze nella lettura, nelle infrastrutture e negli indici di assorbimento nell'acquisto dei libri tra Nord e Sud del Paese. Dopo i saluti di Innocenzo Cipolletta (presidente Aie) interverranno Monica Manzotti (NielsenIQ - GfK Italia), Giovanni Peresson (Ufficio studi Aie) e Florindo Rubbettino (Rubbettino Editore).

Di forme alternative di fruizione di testi saggistici e narrazioni, così come di nuovi canali per la promozione dei libri, si parlerà anche nell'incontro Audiolibri e podcast.

Dalle voci all'acquisto del libro, mercoledì 4 dicembre alle ore 14.00 in Sala Aldus con interventi di Riccardo Cavallero (Voxa), Bruno Giancarli (Ufficio studi Aie) e Marino Sinibaldi (Timbuctu - Il Post), con la moderazione di Alessandra Rotondo (Giornale della Libreria).



