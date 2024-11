Giubileo: Gualtieri riapre fontane Pantheon e piazza Navona

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha riaperto oggi, a conclusione dei lavori di restauro, le fontane di piazza della Rotonda di fronte al Pantheon e le due fontane laterali di Piazza Navona, mentre la centrale sarà riaperta entro il 20 dicembre. Si tratta di cantieri Caput Mundi, cioè gli interventi del Pnrr collegati al Giubileo.

"Inizia la stagione della riapertura, adesso le inaugurazioni inizieranno a intensificarsi" ha detto il sindaco. "Chiediamo ancora pazienza però si comincia a vedere una luce e questa luce va raccontata" ha aggiunto l'assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio, che insieme al soprintendente capitolino Claudio Parisi Presicce e alla presidente del I Municipio Lorenza Bonaccorsi ha partecipato alla apertura.

"Siamo molto contenti di inaugurare questo restauro - ha detto il sindaco al Pantheon - una fontana bellissima e importantissima, di Giacomo Della Porta, che fu avviata proprio per il Giubileo del 1575 e finita un anno dopo quando la acqua vergine fu portata a Campo Marzio papa Gregorio XIII fece realizzare delle fontane, quella del Pantheon e le due laterali di piazza Navona. L'ultimo restauro di quella del Pantheon risaliva al 1992. Non è una manutenzione ma proprio un restauro.

Siamo contenti perché cominciamo a togliere le transenne da questi monumenti riportati alla loro bellezza e al mondo.

Abbiamo un programma massiccio, 26 interventi per 55 fontane, per più di 11 milioni di importo di fondi Pnrr. È un intervento che non era mai stato fatto in questa ampiezza, e ora inizia la stagione via via della riapertura di tutte le fontane. Ringrazio la soprintendenza e i tecnici perché sono operazioni di restauro sempre molto delicate dal punto di vista artistico e storico.

Sono beni pubblici che esaltano l'arte e rendono evidente questa caratteristica fondativa di Roma, la disponibilità dell'acqua".

"Ringrazio le maestranze, gli operai, i restauratori - ha affermato Smeriglio - Sette mesi di corsa, 182mila euro.

Cominciamo a chiudere i cantieri e non solo ad aprirli... È una fontana straordinaria quella del Pantheon, poi piazza Navona, Trevi. Un lavoro pancia a terra che sta portando risultati".





