Europa League: Postecoglou, Vicario starà fuori diversi mesi

Il portiere del Tottenham e della nazionale italiana, Guglielmo Vicario, è stato operato alla caviglia destra dopo essersi infortunato sabato scorso contro il Manchester City e sarà assente per diversi mesi. Lo ha annunciato l'allenatore degli Spurs, Ange Postecoglou, alla vigilia del match di Europa League con la Roma a Londra. "Non è questione di settimane, ma di mesi - ha sottolineato -. È stato operato e ci sono delle scadenze precise da rispettare ma conoscendolo spingerà ai limiti questa indisponibilità e avremo anche aggiornamenti quotidiani sul suo profilo Instagram", ha scherzato.

Il tecnico australiano ha poi parlato di un "duro" colpo per la squadra e il giocatore che "stava avendo una stagione eccezionale con noi e crescendo come leader del gruppo". In assenza di Vicario, la porta degli Spurs contro la Roma sarà presidiata dall'inglese Fraser Forster, 36 anni, ha confermato Postecoglou, che ha anche detto di "non vedere l'ora" di incontrare Claudio Ranieri. "È sempre bello incontrare persone che hanno avuto un impatto enorme sul calcio. Dimostra che quel 'tarlo' che hai come allenatore, di stare lì essere sulla linea laterale, non ti abbandona mai".



