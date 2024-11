Enel, negozio diventa hub sul territorio, nuove aperture a Roma

Non solo punti vendita ma veri e propri hub territoriali per rafforzare l'impegno verso la centralità del cliente. Con questa finalità prosegue a Roma il piano di inaugurazioni dei nuovi negozi Enel con l'obiettivo di fornire un servizio completo come la fibra, la ricarica per auto elettriche, l'installazione di pannelli fotovoltaici, pompe di calore ed efficienza energetica.

Al via oggi il negozio di via Albenga alla presenza di Francesca Gostinelli, responsabile Enel X Global Retail, e di Francesco Laddaga, presidente del VII Municipio mentre domani sarà la volta Via Boccea e di Viale Libia.

"Con questo progetto, Enel trasforma i punti vendita in hub di prossimità -spiega Francesca Gostinelli, responsabile Enel X Global Retail - significa essere accessibili e rispondere con soluzioni mirate. I negozi rappresentano il nostro radicamento sul territorio, punti di riferimento affidabili per le comunità.

Sono luoghi dove l'offerta integrata di Enel prende forma, unendo commodity a servizi a valore aggiunto. Il nostro obiettivo è porci come interlocutore unico per i nostri clienti per tutti gli usi energetici, per l'elettrificazione delle proprie case, uffici, negozi ottimizzando l'uso dell'energia in un'ottica consapevole, rispondente alle esigenze personali del cliente, di risparmio energetico e di sostenibilità".

"Rafforzare il presidio sul territorio - afferma il presidente Francesco Laddaga - è fondamentale per i residenti del nostro quartiere, soprattutto per le persone più fragili.

Quando poi si parla di una voce di spesa che riguarda tutte le famiglie come la bolletta elettrica diventa fondamentale che ci sia un interlocutore affidabile che investe in un negozio fisico dove le persone possono accedere per ricevere offerte mirate e ottenere la giusta consulenza su prodotti e servizi".



