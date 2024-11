Ali-Autonomie locali apre nuovo desk al Parlamento Ue

Nasce Ali Europe Desk, il nuovo spazio di Ali-Autonomie Locali Italiane presso il Parlamento Europeo, per supportare e rappresentare i suoi aderenti attraverso il monitoraggio, nella comprensione e applicazione della normativa comunitaria, offrendo consulenza tecnica e aggiornamenti normativi puntuali. Nello specifico, obiettivi chiave di Ali Europe Desk saranno monitorare le attività europee, mantenendo aggiornati gli enti locali su normative, politiche e programmi di finanziamento; supportare i comuni aderenti, offrendo consulenza personalizzata e formazione per migliorare la loro capacità di accedere a fondi europei e di partecipare attivamente ai processi decisionali comunitari; colmare un vuoto strategico, completando il quadro delle attività dell'associazione con un focus dedicato all'Europa; promuovere reti e sinergie, creando connessioni con altri territori europei per sviluppare progetti comuni.

All'inaugurazione di oggi pomeriggio a Bruxelles intervengono, tra gli altri, Roberto Gualtieri, Presidente nazionale di Ali e Sindaco di Roma, in collegamento; Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana; Valerio Lucciarini, Segretario generale di Ali; Alessandro Broccatelli, Presidente Leganet; Matteo Ricci, Eurodeputato e Presidente del Consiglio nazionale di Ali; Elena Piastra, Vice Presidente Vicario di Ali nazionale; Silvia Burzagli, responsabile Regione Toscana rapporti istituzionali con gli organi ed organismi comunitari. Modera Emanuele Bobbio, Direttore Ufficio studi e analisi Ali nazionale.

"ALI Europe Desk rappresenta un passo fondamentale per la nostra associazione e per tutti gli enti locali che rappresentiamo. Questo nuovo spazio che amplia la nostra attività non solo rafforzerà la nostra presenza e il nostro ruolo all'interno delle istituzioni europee, diventando un punto di riferimento per le nostre amministrazioni e un ponte diretto verso l'Europa, ma ci permetterà di monitorare con maggiore attenzione le dinamiche dell'Unione Europea per trasformarle in opportunità concrete per i nostri territori", ha dichiarato Roberto Gualtieri.

"Il nostro impegno - prosegue Gualtieri - si concentrerà sulle istanze progressiste che da sempre caratterizzano le amministrazioni locali che rappresentiamo: la sussidiarietà, intesa come valorizzazione delle competenze e delle risorse locali per una governance più vicina ai cittadini; la transizione ecologica, per costruire territori sostenibili e resilienti; l'inclusione sociale, affinché nessuno resti indietro nei processi di sviluppo; e la partecipazione democratica, per rendere i cittadini protagonisti delle scelte che li riguardano. Attraverso Ali Europe Desk, lavoreremo per rafforzare il ruolo degli enti locali nel dialogo con l'Unione Europea, sostenendo politiche innovative e progetti che rispecchino questi valori e contribuiscano a costruire un'Europa più equa, solidale e attenta ai bisogni delle comunità", ha concluso il Presidente nazionale di Ali.



