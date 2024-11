Scontro fra uno scuolabus e uno scooter a Roma, un morto

Incidente mortale stamattina, intorno alle 6, alla periferia di Roma. Coinvolto uno scuolabus e uno scooter. Il conducente della moto, un uomo italiano di 53 anni, nonostante i tentativi di rianimazione è deceduto. E' accaduto all'intersezione tra via Eneide e via di Tor Cervara. Sul posto per i rilievi la polizia locale del IV Gruppo Tiburtino. A bordo dello scuolabus non c'erano bambini. La conducente del veicolo, una donna italiana di 37 anni, è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti di rito. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Per consentire gli accertamenti è stata chiusa momentaneamente via di Tor Cervara, nel tratto compreso via Tiburtina e via di Cervara.



