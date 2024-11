Presentata ultima versione del modello linguistico AI Sapienza

Presentata l'ultima versione di Minerva, il modello linguistico Ai della Sapienza. E' stato infatti annunciato oggi il rilascio di Minerva 7B l'ultima versione della famiglia dei modelli Minerva, i Large Language Model (LLM) addestrati "da zero" per la lingua italiana.

"Il nuovo modello linguistico Minerva è stato realizzato dal gruppo di ricerca Sapienza Nlè (Natural Language Processing), guidato dal professore Roberto Navigli, all'interno di Fair (Future Artificial Intelligence Research), il progetto che realizza la strategia nazionale sull'intelligenza artificiale grazie ai fondi Pnrr, e in collaborazione con Cineca che ha reso disponibile il supercomputer Leonardo", si legge in una nota.

"Minerva 7B è una versione più potente di quella messa in rete lo scorso aprile, forte di 7 miliardi di parametri contro i 3 della precedente, e quindi con maggior capacità di memorizzazione e rielaborazione dei testi, sempre basata su fonti aperte di dati, elemento distintivo nel panorama degli LLM. Dopo oltre 5 mesi di lavoro incessante, il team di ricerca è approdato a questa nuova versione per un totale di oltre 2 trilioni (migliaia di miliardi) di token, corrispondenti a circa 1,5 trilioni di parole - prosegue la nota - Con un nuovo mix di istruzioni create appositamente in italiano, Minerva 7B è stato sottoposto al processo di instruction tuning, una tecnica avanzata di addestramento per i modelli di intelligenza artificiale che mira a fornire la capacità di seguire le istruzioni e di colloquiare con l'utente in italiano". Minerva è, quindi, ora in grado di "interpretare meglio le richieste e di generare risposte più pertinenti, coerenti e adattate al contesto".

"Il nostro impegno è continuare a lavorare per massimizzare la sicurezza e gli aspetti conversazionali in una sorta di laboratorio permanente, con la consapevolezza scientifica che il rilascio di oggi non è un traguardo ma un punto di partenza", ha sottolineato Navigli. Per la rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni, "con il progetto Minerva, confermiamo la nostra missione: essere un motore di innovazione e progresso al servizio della società e del futuro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA