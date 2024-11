Frosinone, protocollo Aci-istituzioni su educazione stradale

Ha preso il via ufficialmente il protocollo d'intesa sottoscritto in Prefettura a Frosinone a maggio scorso, capitanato da Aci Frosinone, assieme ad Asl, ufficio scolastico provinciale, Provincia e Comune per sensibilizzare i giovani all'educazione stradale e alla guida sicura. Lunedì scorso, presso l'Istituto di istruzione superiore 'Bragaglia', l'Automobile Club provinciale e il Comando provinciale dei Carabinieri, hanno tenuto una mattinata formativa sulla distrazione alla guida e la sicurezza stradale.

A dare il benvenuto alla platea di oltre 90 studenti delle classi quinte, il dirigente scolastico Fabio Giona, il presidente A.C. Frosinone Maurizio Federico e il presidente del Consiglio provinciale frusinate, Gianluca Quadrini.

La prima parte ha visto relatori la direttrice dell'Automobile Club, Celestina Arduini, che ha presentato la campagna nazionale ACI #blindside, lanciata la scorsa settimana in occasione della giornata in ricordo delle vittime della strada ed ha fornito alcuni dati relativi all'incidentalità in Ciociaria e il comandante del Norm della compagnia Carabinieri di Frosinone, Massimo Petrosino, che ha parlato agli studenti degli aspetti repressivi e delle novità sul codice della strada appena varate dal Governo. La seconda parte, curata dal titolare delle due autoscuole ciociare a marchio Aci Ready2Go, Andrea Bufalini e dagli istruttori del progetto SafetyDriveSchool, Tonino Di Cosimo e Angelo Carlo Veneziano, ha testato le abilità dei ragazzi alla guida del simulatore virtuale in 3D, in dotazione a tutte le autoscuole Aci come strumento didattico e sul tappeto con occhiali distorcenti che simulano lo stato di ebbrezza.

In platea anche i referenti della Asl e dell'associazione Valerionelcuore, assieme a quelli all'ufficio territoriale ACI.

Il momento conclusivo è stato dedicato al ricordo di Riccardo, un ex studente dell'IIS Bragaglia, venuto a mancare recentemente proprio a causa di un incidente stradale e a cui i compagni hanno dedicato un ritratto e uno striscione.



