FI, 'operazione verità su Giubileo, concluse 5 opere su 273'

"La nostra è una operazione verità rispetto ai cantieri, la nostra commissione Giubileo del partito ha potuto visitare i cantieri e su 273 essenziali e indifferibili sono terminati solo 5, e tutti gli altri sono ancora in corso". Lo ha detto la capogruppo di FI in Assemblea Capitolina Rachele Mussolini nel corso della conferenza stampa 'Giubileo 2025: operazione verita'. Accanto a Mussolini il consigliere capitolino Francesco Carpano, il capogruppo in Regione Lazio e presidente della commissione Giubileo della Pisana Giorgio Simeoni, nonché i dirigenti della commissione Giubileo del partito Pierluigi Borghini e Luisa Violati.

"La città è impacchettata e dovrà essere spacchettata tra qualche giorno - ha proseguito Mussolini - Le nuove pensiline Atac da 200 milioni sono state presentate col nome Eterna, perché è il tempo che aspettiamo l'autobus, un nome azzeccato.... Ci sarà il totem smart ma non c'è modo di fare il biglietto digitale". Per Carpano questo "doveva essere il Giubileo delle opere. Quattro tram per il Giubileo: è partito a malapena Togliatti e sono state aperte le buste per Verano. Era stato detto che avremmo avuto 2 stazioni della metro aperte: una promessa non mantenuta e per noi è inaccettabile".

Secondo Violati "le opere non saranno concluse entro il 24: Piazza Pia e piazza Risorgimento solo in parte. A Risorgimento sono stati spesi 1,4 milioni su 14. A via Ottaviano ci sono problemi sostanziali, quote idrauliche non corrette, alberi sopra i cavi dei pubblici servizi, collaudo in corso d'opera. A via dei Gracchi dietro i mucchi di sampietrini ci sono i negozi e i ristoranti che soffrono. A piazza Pia - ha detto ancora - ci sono aree di cantiere ancora al livello di scavo del sottopasso.

Lo stanziamento iniziale era di 70 milioni, saliti a 85. Le opere anche se si chiuderanno, sarà a ridosso del Giubileo. E vanno considerati i tempi di rimozione dei materiali, delle macchine, e dei teli. A San Giovanni abbiamo avuto solo rassicurazioni sui tempi".

Secondo Borghini su 3.7 miliardi ne sono stati usati il 15 per cento: "Una occasione straordinaria, ma sono stati spesi 600-700 milioni per delle romanelle della città".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA