Assessore Roma, 'pubblicata graduatoria per 1000 licenze taxi'

"Questo pomeriggio è stata pubblicata sul sito di Roma Capitale la graduatoria dei vincitori del concorso relativo al rilascio delle 1000 nuove licenze Taxi".

Così in una nota l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè.

"Per quanto riguarda le 800 licenze ordinarie - aggiunge Patanè - 865 sono gli uomini vincitori, pari all'85,6%, e 115 le donne (14,4%). Degli 800, 537 (67,3%) erano sostituti alla guida; il 62,9% sono diplomati, l'11,1% laureati. Per quanto riguarda le fasce d'età, la stragrande maggioranza dei vincitori, 433, ha un'età compresa tra i 40 e i 59 anni; 308 tra 20 e 39 e 59 oltre i 60 anni".

"Per le licenze destinate a veicoli allestiti per il trasporto di persone con disabilità, 162 (81%) vincitori sono uomini, 38 donne; 72 (il 36%) erano sostituti alla guida. I diplomati sono il 59,9%, i laureati l'11%. Sono 113, anche in questo caso la maggioranza, coloro i quali hanno un'età compresa tra i 40 e i 59 anni; 68 hanno tra i 20 e i 39 anni; 19 oltre i 60 anni".



