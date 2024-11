"Nel 2024 sono stati 13 femminicidi solo nella regione Lazio. È un numero significativo". Lo ha il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, alla cerimonia per la "Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne", organizzata presso le Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia.

"La regione Lazio è in prima linea", ha precisato.



