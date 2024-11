Picchia la moglie, bimbo chiama i Cc e fa arrestare padre

Ieri sera i carabinieri della Stazione di Sezze hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino indiano di 44 anni residente nel comune in provincia di Latina per maltrattamenti contro familiari o conviventi. I militari sono intervenuti nell'abitazione della famiglia straniera su richiesta del figlio minorenne della coppia, il quale aveva segnalato atti di violenza da parte del padre nei confronti della mamma.

Durante l'intervento i carabinieri hanno riscontrato che la donna presentava evidenti segni di percosse, tanto da convincerli a richiedere l'intervento del personale medico del 118 per gli accertamenti e le cure del caso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA