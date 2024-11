Metro A dal 6 dicembre torna normale orario, stop blocco alle 21

Il servizio sulla metro A tornerà al normale orario programmato a partire dall'inizio del servizio di venerdì 6 dicembre. La linea quindi sarà attiva dalle 5.30 alle 23.30 da domenica a giovedì, e dalle 5.30 fino all'1.30 il venerdì e il sabato. ATAC - rende noto un comunicato - ha infatti completato i lavori che richiedevano la chiusura anticipata della linea alle 21 da domenica a giovedì. Le attività manutentive proseguiranno nel normale orario di chiusura al pubblico della linea per non interferire con lo svolgimento del servizio. Per finalizzare le attività di cantiere, in vista del ritorno all'orario normale di servizio, sarà necessario chiudere la sola stazione di Anagnina nei giorni di sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre. Il collegamento fra la stazione Cinecittà e la stazione Anagnina verrà effettuato con un servizio bus. La stazione Anagnina riaprirà con l'inizio del servizio di lunedì 2 dicembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA