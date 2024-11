Maxi-rogo in un capannone occupato a Roma, 50 persone evacuate

Fiamme nella notte nello stabile dell'ex istituto poligrafico di via Melibeo, in zona Tor Cervara alla periferia di Roma. L'incendio è divampato nel capannone, da tempo occupato da famiglie di nomadi, per cause in corso di accertamento, verosimilmente riconducibili a un corto circuito.

Stamani ancora in corso le operazioni di spegnimento a causa dei cumuli di spazzatura presenti all'interno e della presenza di un piano sotterraneo individuato durante le operazioni. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale. Evacuate le circa 50 persone all'interno. Al momento non si registrano feriti. Le famiglie con minori e anziani sono supportate dalla sala operativa sociale. Il fumo e l'odore acre nella notte è stato avvertito a chilometri di distanza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA