Eur Spa illumina Nuvola di Fuksas contro la violenza sulle donne

In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne Eur Spa partecipa alle iniziative di sensibilizzazione su un tema che scuote le coscienze, su un reato odioso che tutti noi dobbiamo impegnarci a estirpare.

Dalle 17 sino a notte fonda, La Nuvola progettata da Massimiliano Fuksas, sarà illuminata di arancione, per ricordare a quanti transiteranno per l'Eur che la violenza sulle donne "è un male che riguarda tutti noi, che chi la ignora o la sminuisce ne è in qualche modo complice e che tutte le donne, in tutte le fasi della loro vita, che subiscono o hanno subito violenza non sono e non devono essere lasciate sole. La violenza e la discriminazione si annidano anche nei piccoli gesti quotidiani, in retaggi culturali che, benché spesso tollerati con troppa leggerezza, non sono meno pericolosi della violenza fisica.

Aspettare non è più possibile, tollerare non è più accettabile".

"La Nuvola è un simbolo di una Roma nuova, contemporanea, di una città che guarda al futuro, un futuro in cui la violenza e la sopraffazione non devono fare parte" hanno dichiarato il presidente di Eur Spa Enrico Gasbarra e l'amministratore delegato Claudio Carserà.



