Donne: DonatoriNati, dal sangue versato a quello donato

Donne per le Donne: in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne DonatoriNati ha organizzato una straordinaria raccolta di sangue nell'ambito del progetto " Dal sangue versato al sangue donato".

Questa mattina in Piazza del Collegio Romano un'autoemoteca della Croce Rossa con a bordo personale medico specializzato ha accolto i volontari e le volontarie che hanno donato il sangue. A sostenere l'iniziativa la presenza di Paola Saluzzi, Valentina Bisti, Claudia Conte e l'intervento delle volontarie dell'Associazione Sea - SuperEroiAcrobatici, che hanno dato vita a una spettacolare discesa dal tetto del Commissariato Trevi. Vestite di nero, con scarpe e foulard rossi, per lanciare un messaggio forte e visibile contro ogni forma di violenza di genere.

"Il rosso è il colore della passione, della vita e, purtroppo, anche del sangue versato dalle troppe donne vittime di violenza. Come SupereroiAcrobatici, vogliamo utilizzare la nostra voce e le nostre azioni per dire basta alla violenza sulle donne. Questa discesa è il nostro grido di speranza e il nostro impegno: non resteremo a guardare, ma continueremo a lottare per un futuro libero da ogni violenza" dichiara Anna Marras, presidente di Sea.

"La parola chiave è: "rete", ovvero fare rete sul territorio e denunciare alle forze dell'ordine qualsiasi tipo di violenza ricevuto. Con queste iniziative, DonatoriNati intende sensibilizzare non solo alla donazione del sangue che rappresenta un gesto di profonda solidarietà ma anche prevenire il verificarsi di tragedie.

La solidarietà e l'aiuto verso il prossimo aiutano a sviluppare anticorpi contro la violenza: adottando il linguaggio della generosità si puo' fare molto . Nessuno deve sentirsi escluso è una sfida a cui tutti siamo chiamati " afferma Claudio Saltari presidente di DonatoriNati



