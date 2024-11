A Roma Cavour occupato, 'per Palestina e contro il governo'

Fumogeni rossi, un grande manifesto con disegnata una bandiera della Palestina, e la scritta: "Cavour occupato". Per la Palestina e contro il governo Meloni, dopo il Plinio nel weekend, a Roma occupato anche il liceo Cavour. "Continua l' Opposizione al governo Meloni, le scuole diventano campi di battaglia politica! Sventolano le bandiere della Palestina, al Cavour occupato! In lotta contro l' escalation bellica di Israele in tutto il medioriente, che da 75 anni opprime la Palestina, che da un anno pratica un genocidio verso il popolo palestinese, che massacra il popolo libanese, che bombarda Iran e Yemen, dalle scuole di alza la solidarietà alla resistenza palestinese. Continua l' opposizione strenua al governo Meloni, alla scuola di Valditara, una scuola che alimenta le differenze sociali di partenza, che è sempre più aziendalizzata ed asservita all' interesse dei privati che abitua gli studenti a competitività e individualismo, che l'unica prospettiva che ci garantisce è un futuro da sfruttati e precari", scrivono gli studenti di Osa in un comunicato.



