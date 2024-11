Serie A: Napoli-Roma 1-0

La nuova Roma di Ranieri regge per un tempo sul campo della capolista alla quale basta un gol dell'ex Lukaku, a inizio del secondo tempo, per portarsi a casa la vittoria per 1-0 nella sfia del 'Maradona' e mantenere così la vetta della classifica.

La partita è complessivamente equilibrata con la Roma che imbriglia il Napoli nella prima frazione di gioco e che tenta di replicare al gol del belga con una condotta tattica più spregiudicata che tuttavia non dà i suoi frutti. La reazione dei giallorossi, in concreto, frutta solo una grande occasione, una traversa colpita da Dovbyk con un colpo di testa. C'è anche un caso Dybala, perché a 3' dalla fine Raniri mana in campo l'argentino, al posto di Mancini.



