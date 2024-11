Minaccia con siringa ex compagna dopo 194 telefonate, arrestato

I carabinieri della Stazione di Roma La Storta hanno arrestato un 25enne di Roma, già noto alle forze dell'ordine, indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti della ex compagna.

Dopo una segnalazione al 112 da parte di una donna in gravidanza, i carabinieri sono intervenuti in via della Storta, dove la vittima, visibilmente scossa, ha raccontato ai militari che l'ex compagno, dopo averla contattata ben 194 volte per tentare di chiarire la loro relazione sentimentale, l'aveva minacciata di morte con una siringa all'interno della sua autovettura.

Raccolti elementi considerati sufficientemente gravi per procedere con l'arresto, i carabinieri, d'intesa con la Procura della Repubblica, hanno fermato il giovane e lo hanno portato al carcere di Regina Coeli. Il Tribunale di Roma ha successivamente convalidato l'arresto e disposto per lui la custodia in carcere.





