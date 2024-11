Almeno trenta treni cancellati per sciopero a Roma Termini

Una trentina di treni, tra quelli in partenza e quelli in arrivo alla stazione Termini, sono stati cancellati nella fascia oraria della mattinata - dalle 11 alle 13,40 circa - per uno sciopero dalle ore 21:00 di ieri sera alle ore 21:00 di oggi, domenica 24 novembre. Lo sciopero riguarda il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, a eccezione delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta. Sul sito Trenitalia sono elencati i treni della lunga percorrenza garantiti anche durante lo sciopero.



