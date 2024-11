Visita informale del regista Woody Allen e della moglie Soon-Yi Previn alle Scuderie del Quirinale a Roma. Accompagnato dal direttore Matteo Lafranconi ha ammirato i capolavori del Barocco romano in occasione della mostra "Guercino. L'era Ludovisi a Roma" in programma fino al 26 gennaio 2025. Per il regista statunitense non è la prima volta, era già stato alle Scuderie del Quirinale per l'esposizione dedicata al Caravaggio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA