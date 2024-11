Ranieri 'alla Roma non serve un mago ma una persona normale'

"A questa Roma non serve un mago, ma una persona normale che gli dia fiducia e piano piano si risolvono i problemi del malato se è così". Lo ha detto Claudio Ranieri in conferenza stampa a due giorni dalla gara con il Napoli. "Io ho sempre cercato di tirar fuori il bambino che è nei calciatori - ha aggiunto -. Dobbiamo fare di tutto per tornare quei bambini anche se oggi siamo adulti e abbiamo delle responsabilità. Questa è gente che ha giocato bene e sa come si fa". Ranieri ha poi concluso: "Se Juric ha trovato uno spogliatoio triste, immaginate io. Per questo gli ho ricordato ai giocatori come eravamo tutti, se faccio questo mestiere è perché coltivo quel sogno di quando ero piccolo. Voglio che tirino fuori il sogno che avevano da bambini. Facciamo il lavoro del mondo e ci pagano. Alle avversità si reagisce".



