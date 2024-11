I mondi sospesi di Giusy Lauriola a Roma Arte in nuvola

Un'esplorazione di mondi sospesi tra sogno e realtà, in cui cielo, acqua, e paesaggi immaginari si fondono per creare atmosfere di profonda introspezione e bellezza. Anche la pluripremiata artista romana Giusy Lauriola di Sorrento partecipa a Roma Arte in nuvola, quarta edizione della mostra fiera di arte moderna e contemporanea, in programma da 22 al 24 novembre nella capitale.

È infatti tra le protagoniste del team al femminile della main selection della galleria SyArt di Sorrento di Rossella Savarese, che oltre al lavoro di Lauriola espone anche quello di altre due artiste italiane, Angelica Romeo e Carmen Novaco, e di una iraniana, Marjan Fahimi.

Un viaggio innanzitutto emozionale in cui l'indagine umana è al centro del lavoro curatoriale di Savarese, con opere che presentano parentesi evolutive costituite di ricerca di un io che sperimenta la necessità di una condivisione con lo spazio e con l'altro.

Così Lauriola intensifica la sua sintesi di materia e colore in un dialogo perenne con la natura, evocando un continuum senza tempo dove gli elementi naturali si mescolano per dare vita a luoghi dell'anima e spazi che trascendono la dimensione materiale. Le linee orizzontali e i toni sfumati suggeriscono infinite possibilità e orizzonti, invitando l'osservatore a riflettere sul proprio viaggio interiore, con dettagli eterei, come foglie che proteggono la scena o lune solitarie che illuminano un blu avvolgente.

Novaco prosegue invece la sua ricerca spazialista e Fahimi per la prima volta presenta in un medesimo contenitore sia opere pittoriche sia soluzioni di design. Infine, Romeo conduce una profonda analisi dei materiali, con la presenza costante di una linea netta che divide l'opera in due parti a sottolineare limiti da non oltrepassare



Riproduzione riservata © Copyright ANSA