Gualtieri, affitti brevi se non governati snaturano centri città

"Il tessuto urbano deve mantenere la capacità di essere un luogo dove le persone vivono, abitano. Il che ci porta al tema degli affitti brevi che sono, da un lato, uno strumento democratico, a costi accessibili", mentre dall'altro "se non governati rischiano di snaturare e svuotare i centri storici delle città", colpendo "al cuore la specificità e l'attrattività di questi luoghi". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso dell'evento "La tradizione si fa futuro. Da 130 anni insieme per l'Italia bene comune" alla sede della Camera di Commercio di Roma, al Tempio di Vibia Sabina e Adriano.

"Roma è un laboratorio fondamentale. Siamo una città che sta riuscendo a rafforzare e accrescere" la propria attrività turistica e "stiamo riuscendo ad affrontare il tema della destagionalizzazione", "l'aumento della permanenza media - ha proseguito -, ma proprio per questo diventa ancora più importante una capacità di governare i flussi, contrastare i fenomeni meno regolati che rischiano di portare a uno svuotamento del nostro centro storico. E lavorare sulla qualità, la diversificazione dell'esperienza. Su questo la nostra collaborazione con il Touring è fondamentale".

"Dobbiamo inserire le politiche del turismo dentro una visione complessiva di città - ha aggiunto Gualtieri - fare del turismo un volano per la trasformazione e miglioramento delle nostre città e territori". Il sindaco ha anche citato il Giubileo, che "sarà una grande occasione per lavorare insieme sempre di più e promuovere questa idea di viaggio che mette al centro la persona, il dialogo, l'amicizia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA