Abusi edilizi sanati, sei misure per corruzione a Roma

Avrebbero perfezionato atti finalizzati al cambio di destinazione d'uso di alcuni immobili e a sanare abusi edilizi; realizzato certificazioni di collaudi e perizie su edifici, mai effettuati, utilizzando timbri d'ufficio e effettuando accessi abusivi a sistemi informatici catastali.

Per questo il gip del tribunale di Roma, su richiesta della procura ha emesso un'ordinanza nei confronti di sei persone, tutte gravemente indiziate, a vario titolo, di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, istigazione alla corruzione, falsa attestazione e certificazione, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico e soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. A eseguire i provvedimenti i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Eur.

Due persone sono finite agli arresti domiciliari, per tre è scattato il divieto di esercitare una professione , accompagnato per una delle tre dall'obbligo di presentazione alla pg e contestuale mentre per l'ultimo indagato la misura è la sospensione dall'esercizio del pubblico servizio.

Tra gli indagati anche una dipendente di una società di Roma Capitale, gravemente indiziata di avere effettuato vari accessi abusivi ai sistemi informatici.



