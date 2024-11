Villa Gregoriana in video installazione con voce di Guanciale

'Un ambiente per l'Ambiente', si chiama così il nuovo spazio multimediale permanente a Villa Gregoriana a Tivoli, in provincia di Roma. Inaugurato oggi, 21 novembre, e aperto al pubblico, alla presenza della vice presidente del Fai, Ilaria Borletti Buitoni, consiste in una video-installazione immersiva a cura del Fai, affidata alla voce dell'attore Lino Guanciale, che racconta il luogo con un taglio ambientale offrendo al pubblico un approfondimento e una chiave di lettura originale.

Venti minuti circa di una narrazione a voce e per immagini che ripercorre la storia di Villa Gregoriana in tutte le sue tappe, ma che si allarga anche al suo contesto, l'Ambiente, per mostrare l'inscindibile legame tra la Storia e la Natura, e qui in particolare tra Villa Gregoriana e l'Aniene. L'occasione per scoprire l'epopea di un fiume e di una città, Tivoli, tra catastrofi naturali e curiosi primati mondiali, tra il mito dell'antichità e il genio del progresso, tra la bellezza del paesaggio e il valore dell'ambiente, che rendono questo luogo unico e speciale.

La storia di Villa Gregoriana - Bene affidato in concessione al Fai - Fondo per l'Ambiente Italiano Ets dall'Agenzia del Demanio dal 2002 - è infatti la storia di un fiume, l'Aniene, su cui Tivoli e la stessa Villa nascono, ma che oggi è quasi scomparso alla vista, e con esso il suo valore, non solo nella storia, ma soprattutto per l'Ambiente.

Villa Gregoriana non è solo un parco romantico punteggiato di rovine e alberi monumentali e percorso da pittoresche cascatelle, recuperato dal degrado e dall'abbandono e con fatica e determinazione, riaperto al pubblico dal Fai nel 2005. Dietro a questo magnifico artificio, che risale solo al 1835 e che sembra tutto naturale, ma è tutto costruito, c'è una storia gloriosa da raccontare: un'epopea tutta umana, fatta di ardite costruzioni e drammatiche distruzioni, di artistiche visioni e di geniali invenzioni, e di primati eccezionali che Tivoli può vantare nel mondo, da quando era tappa obbligata del Grand Tour europeo, al pari di Roma e Venezia, ritratta in centinaia di opere dai massimi artisti, da Caspar van Wittel a William Turner, a quando, prima città in Italia, nel 1886, fu illuminata con la corrente alternata prodotta dall'energia idroelettrica.

Nel video-racconto anche le attività svolte dal Fai per riparare i danni causati dalla crisi ambientale, di cui soffre particolarmente Villa Gregoriana (due frane nel 2021 e 2022).





