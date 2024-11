Nuovi scontri alla Sapienza tra collettivi-studenti destra

Ancora scontri oggi all'Università La Sapienza di Roma tra studenti dei collettivi e quelli di destra di Azione Universitaria. Dopo le tensioni di ieri davanti alla facoltà di Giurisprudenza oggi due gruppi contrapposti sono entrati in contatto nei viali della città universitaria. Alcuni studenti di destra facevano volantinaggio quando sono arrivati i militanti dei collettivi: dopo un lancio di oggetti ci sono stati momenti di tensione. Un vigilantes è rimasto ferito per il lancio di una bottiglia. A quanto ricostruito tutto è nato fuori dalla Facoltà di Giurisprudenza quando un gruppo di studenti di destra stava effettuando un volantinaggio e alcuni militanti dei collettivi hanno tentato di impedirglielo. Poi i due gruppi si sono spostati nei pressi della Facoltà di Economia dove sono entrati in contatto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA