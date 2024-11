In fiamme bus turistico in parcheggio hotel a Roma,nessun ferito

Incendio di un pullman turistico nel parcheggio dell'hotel Sheraton golf, in zona Eur a Roma. Sul posto i vigili del fuoco. A quanto riferito, il mezzo è andato completamente distrutto. In parte è stato coinvolto anche un secondo pullman. Non risultano feriti.

Fiamme stamattina anche all'interno di un maneggio, in via di Spregamone nel quadrante sud di Roma. Sul posto i vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento hanno interessato una costruzione adiacente al maneggio e una parte della stalla dove è rimasto leggermente ustionato un cavallo. Due persone, intossicate dal fumo, sono state assistite dai sanitari del 118.

Una è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso.





