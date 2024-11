Il parco Aldo Moro di Ciampino si arricchisce di 240 alberi

Duecentoquaranta nuove piante, tra cui lecci, querce rosse, pruni da fiore, cedro libanese, platano e lauroceraso, sono state impiantate oggi nel Parco Aldo Moro di Ciampino (Roma) come prima attività di riqualificazione verde a beneficio della comunità locale e "nel pieno rispetto dell'identità storica e paesaggistica del parco".

Il progetto - su iniziativa di Aeroporti di Roma e Lagardère Travel Retail Italia, in collaborazione con il Comune di Ciampino e il supporto tecnico di Etifor e WOWnature - si inserisce all'interno di "3billion trees" dell'Unione Europea che prevede di piantare 3 miliardi di alberi entro il 2030.

All'inaugurazione sono intervenuti la sindaca di Ciampino Emanuela Colella, l'assessore all'ambiente Federica Giglio, l'assessore alla Pubblica Istruzione Roberto Mantua, Veronica Pamio, Senior vice president for external relations, sustainability and destination management di Aeroporti di Roma, e Silvia Mazzuccato Csr, External communication & digital marketing director di Lagardère Travel Retail Italia, che hanno illustrato come questa iniziativa rappresenti una concreta dimostrazione dell'impegno delle due aziende, in sinergia con l'Amministrazione locale, sul fronte della sostenibilità ambientale e nei confronti del territorio e della sua cittadinanza.



