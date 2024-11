Rocca, 'da gennaio liste attesa avranno una accelerazione'

"Da gennaio le liste d'attesa avranno una accelerazione. Nessuno ha la bacchetta magica, ma noi abbiamo monitorato col sistema informatico e abbiamo scoperto che avevamo quest'anno 400 mila cittadini con la loro prestazione non rispettata nei tempi previsti". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca a Porta a Porta.

"Ho stanziato 17 milioni di euro, il totale delle coperture, dando a ciascuno le risorse - ha proseguito - Adesso se il sistema funzionerà, e funzionerà, nell'assorbire queste prestazioni, poi salirà di nuovo la domanda perché la gente tornerà ad avere fiducia in pienezza. Questa è la sfida, è un sistema complesso".

"Noi abbiamo varato un piano assunzionale di cui vado fiero - ha detto ancora Rocca - 14 mila unità, oltre il 20% rispetto all'organico di partenza. Sono già iniziate, abbiamo appena concluso un concorso per infermieri: ce ne sono oltre 2000, italianissimi, che stanno prendendo servizio secondo i fabbisogni. Tra pochi giorni si aprirà la graduatoria per gli Oss. Su qualche specialità abbiamo una carenza di medici, ed è vero. Io ho messo mille euro in più al mese per i medici del pronto soccorso, è servito un barocchismo giuridico per arrivarci".



