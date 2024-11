Più Libri, 700 appuntamenti, dedicata a Cecchettin e Gobbato

Sarà in memoria di Giulia Cecchettin, uccisa l'11 novembre 2023 e di Giacomo Gobbato, ammazzato il 21 settembre 2024 per difendere una donna aggredita, "e questo perché la violenza sulle donne non riguarda solo le donne ma riguarda tutti noi", l'edizione 2024 di Più libri più liberi che torna dal 4 all'8 dicembre alla Nuvola dell'Eur a Roma con 597 espositori e oltre 700 appuntamenti in cinque giorni. La fiera nazionale della piccola e media editoria, promossa e organizzata dall'Associazione Italiana Editori è dedicata, ha ricordato la curatrice del programma Chiara Valerio, anche all'editor Patricia Chendi e al direttore editoriale dell'Einaudi Ernesto Franco, morti nel 2024.

Il tema della manifestazione presieduta da Annamaria Malato e diretta da Fabio Del Giudice è La misura del mondo e rende omaggio alla ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Marco Polo.

"L'anno scorso la fiera è iniziata che c'era appena stato il femminicidio di Giulia Cecchettin, è passato un anno ma i femminicidi in Italia sono ancora troppo elevati. Libri e lettura possono essere un antidoto contro questo" ha detto alla presentazione il presidente dell'Associazione Italiana Editori, Innocenzo Cipolletta. "Rendere omaggio all'anniversario della morte di Marco Polo è particolarmente importante mentre il mondo si sta frantumando" ha aggiunto Cipolletta.

All'incontro è stato ricordato che la piccola e media editoria rappresenta il 50% del mercato e il 60% dei libri pubblicati in Italia. In questo momento in cui il mercato si è fermato "i piccoli e medi editori sono quelli che hanno bisogno di una maggiore visibilità e soprattutto di un sostegno" ha sottolineato Cipolletta. Per la prima volta sarà ospite della fiera, Alicia Giménez-Bartlett. Ci saranno anche il fumettista italiano più seguito sui social Sio, pseudonimo di Simone Albrigi, Alessandro Barbero e il fisico Carlo Rovelli, in occasione dei 10 anni di Sette brevi lezioni di fisica. Jonathan Bazzi, Gaja Cenciarelli, Roberto Saviano e Licia Troisi parleranno di Pregiudizi, luoghi comuni e fior di fragola, moderati da Serena Dandini. Incontro speciale per Camilleri 100 tra letteratura, radio, tv, cinema e teatro.

La chiusura sarà dedicata al ricordo di Michela Murgia con tra l'altro la lettura di un testo inedito a cura dell'attore Lorenzo Terenzi.



