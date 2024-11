Forte mareggiata sul litorale romano, onde oltre due metri

Una forte mareggiata, con onde superiori ai due metri, sta sferzando anche il litorale romano.

Si tratta della prima, significativa, della stagione autunnale e tornano in qualche modo le preoccupazioni dei balneari sulla costa che va da Ostia sino a Fregene, passando per Fiumicino e Focene, alle prese da tempo con l'emergenza erosione. "C'è una forte libecciata e, nelle prossime ore, si alzerà l'alta marea.

E tra due giorni ci sarà una nuova mareggiata. La situazione è da tenere sotto controllo", riferisce un balneare della costa sud di Fregene, dove da tempo è in corso la realizzazione della barriera soffolta a protezione dell'arenile.



