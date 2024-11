Banca Fucino apre e illumina la sede per giornata violenza donne

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, Banca del Fucino apre le porte del proprio cortile su Via Tomacelli 107 " per uno street event, volto a sensibilizzare cittadini e passanti su questo drammatico tema".

Dalle ore 17 fino alle 19 del 25 novembre, l'istituto di credito ospiterà l'Orchestra giovanile Fontane di Roma per una performance musicale libera e gratuita per il pubblico creando uno spazio di riflessione collettiva su un problema sociale che affligge milioni di persone.

L'Orchestra giovanile Fontane di Roma riunisce circa 60 talentuosi musicisti under 30, formatisi nelle più prestigiose Accademie e Conservatori e rappresenta un'eccellenza italiana e un'opportunità per le nuove generazioni di artisti. Al concerto presso la Banca del Fucino si esibirà un quartetto d'archi con un programma musicale studiato per l'occasione.

Durante la serata, la facciata della Direzione Generale della Banca del Fucino sarà illuminata di rosso, un simbolo visivo potente, per richiamare l'attenzione dei passanti contro ogni forma di violenza.



