Viterbo, all'Unitus un convegno per l'inclusione

Si è svolta ieri all'Università della Tuscia la manifestazione "Abbattere le Barriere: Un Tuffo nel Mondo della Comunità Sorda". L'evento organizzato dalla sezione viterbese dell'Ente Nazionale Sordi, partner associato del progetto Isense, ha coinvolto circa cento partecipanti ed è stato un forte richiamo all'importanza dell'inclusività e della comprensione nella società odierna. Ad aprire la giornata il Rettore dell'Unitus Stefano Ubertini, che ha espresso gratitudine e orgoglio per l'impegno dell'ateneo nell'ambito dell'inclusione e dell'accessibilità, elogiando la collaborazione che ha reso possibile l'evento. Tra gli interventi più significativi, il discorso del presidente Ens Andrea De Santis, che ha sottolineato la necessità di una continua sensibilizzazione e attenzione verso la comunità sorda.

I coordinatori del progetto Isense, Prof. Stefano Rossi e Dott. Juri Taborri, hanno presentato la visione generale dell'iniziativa, illustrando come essa stia promuovendo progressi nell'inclusività creando strumenti pratici per colmare i divari comunicativi. Le loro riflessioni hanno evidenziato l'obiettivo del progetto: costruire un ambiente in cui l'accessibilità diventi la norma, non l'eccezione. Infine, Valeria Giura e Maria Fornario hanno condiviso testimonianze di vita, raccontando esperienze personali e professionali che hanno fatto luce sul percorso unico di chi vive in un mondo prevalentemente udente. "Eventi come questo ci ricordano che l'inclusione non è solo un concetto, ma una responsabilità collettiva - hanno spiegato i responsabili del progetto -. Incontrandoci, condividendo esperienze e imparando gli uni dagli altri, compiamo passi essenziali verso un futuro in cui tutti possano essere ascoltati, visti e valorizzati. Iniziative come ISENSE testimoniano il potere della collaborazione nel superare le barriere e plasmare una società più inclusiva".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA