Sold out il tour di Irama nei palazzetti, al via giovedì

È tutto esaurito il tour di Irama nei più importanti palazzetti italiani, che partirà giovedì 21 novembre dal Nelson Mandela Forum di Firenze. Un successo di pubblico iniziato con il sold out all'Arena di Verona lo scorso 15 maggio che ha dato il via al tour estivo a cui si sono aggiunti il doppio disco di platino di "Tu no" e il disco di platino di "Galassie", che conferma Irama come uno degli artisti più seguiti e amati dell'attuale panorama musicale italiano.

Per questo tour nei palazzetti, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, l'artista ha preparato una messa in scena nuova e una scaletta ricca di sorprese. Oltre ai successi del suo repertorio, Irama farà ascoltare in anteprima alcuni brani inediti del suo nuovo progetto discografico di prossima uscita, un regalo annunciato ai fan sui social con la foto di un foglio scritto a mano con i titoli che comporranno la scaletta.

Dopo Firenze, sarà la volta di Roma (sabato 23 novembre 2024 al Palazzo dello Sport), Milano (lunedì 2 e martedì 3 dicembre 2024 all'Unipol Forum) e Torino (venerdì 6 dicembre 2024 all'Inalpi Arena).



