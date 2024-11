Roma: la squadra torna al lavoro, Dybala verso il recupero

La Roma è tornata ad allenarsi oggi dopo i due giorni di riposo concessi da Claudio Ranieri e prosegue la preparazione alla sfida del prossimo weekend con il Napoli capolista. Paulo Dybala lavora ancora a parte, ma domani dovrebbe aggregarsi al gruppo aumentando progressivamente i carichi di lavoro per essere titolare al Maradona.

Semplice stop per febbre, invece, per Mats Hummels che ci sarà con il Napoli, mentre per Hermoso è previsto il rientro in gruppo in settimana con l'obiettivo di riavere il centrale per la sfida d'Europa League contro il Tottenham.



