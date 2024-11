Caligari e Ostia, dal 29 novembre rassegna dedicata al regista

Ostia rende omaggio a Claudio Caligari, il "regista della marginalità" che proprio nel quartiere sul litorale romano ha girato due dei suoi tre film, l'iconico 'Amore Tossico' e 'Non essere cattivo'. In attesa dell'intitolazione proprio nel X Municipio di una strada o piazza al cineasta, già approvata dall'Assemblea capitolina, alcune associazioni del territorio, con il patrocinio del Municipio, hanno deciso di omaggiare Caligari con una tre giorni di proiezioni e iniziative culturali, completamente gratuite.

Il progetto 'Caligari e Ostia - Amore indomito' si aprirà venerdì 29 novembre, alle 10, con la proiezione del documentario 'Se c'è un aldilà sono fottuto - vita e cinema di Claudio Caligari", in concorso alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia e finalista come "Miglior documentario" ai David di Donatello 2020. L'evento si terrà presso il multisala Cineland di Ostia ed è rivolto esclusivamente agli studenti dei trienni delle scuole secondarie di secondo grado del Municipio X e ai docenti accompagnatori. La proiezione, introdotta dai registi Fausto Trombetta e Simone Isola, si pone l'obiettivo di far scoprire la figura di Caligari ai ragazzi di età compresa tra i 16 e i 19 anni. Il coinvolgimento delle scuole, oltre a favorire tale conoscenza su un territorio, intende aprire una riflessione su temi importanti e delicati con i quali molto spesso anche i giovani si misurano quotidianamente: la marginalità, l'emarginazione, le povertà, le dipendenze, la criminalità.

Sabato 30 novembre, alle 15:30, è prevista la proiezione di "Amore Tossico" presso il 'Punto Luce - Save The Children' di via Marino Fasan (a due passi da piazza Gasparri, una delle location della pellicola), dove verrà allestita anche una piccola mostra fotografica con i backstage dei tre film di Caligari. A seguire, reading poetico degli attori Alessandro Moser e Donatella Zapelloni, che proporranno testi di Pasolini e Vicinelli. Musica dal vivo con il cantautore Marco De Annuntiis e presentazione del bozzetto del murale che lo street-artist Leonardo Crudi realizzerà a Ostia nel 2025, in occasione dell'intitolazione della piazza a Claudio Caligari.

La manifestazione si chiuderà domenica 1 dicembre, ancora a Cineland. Alle 11 proiezione di "L'Odore della Notte" e alle 15 di "Non Essere Cattivo". Intervento delle autorità e di alcuni componenti della cosiddetta Banda Caligari.



