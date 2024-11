Ambulante derubato e accoltellato alla spalla in centro Roma

Derubato e accoltellato alla spalla.

E' accaduto ieri pomeriggio a un venditore ambulante bengalese in piazzale Flaminio, davanti all'ingresso della metro, al centro di Roma.

L'uomo è stato portato in ospedale e non è grave. Sul posto i poliziotti del commissariato Villa Glori che indagano. Agli agenti avrebbe raccontato che più persone, a suo dire egiziani, gli hanno rubato alcuni articoli e alla sua richiesta di restituirli uno degli aggressori lo ha colpito alla spalla con un coltellino. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili.



