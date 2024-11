Libri: 'Azzurro Davis', la Coppa nel racconto di otto scrittori

Un'ora tra storie, aneddoti, trionfi e anche cadute. Al Tennis Club Parioli é stato presentato 'Azzurro Davis', il racconto di otto scrittori che ripercorrono le altrettante finali di Coppa Davis raggiunte dall'Italia del tennis fra il 1960 e il 2023. In ogni capitolo - dedicato all'anno di una finale - viene rievocato il match tra narrazione sportiva e racconto socio-storico-culturale del Belpaese: politica, costume e spettacolo, eventi sportivi, evoluzione della società civile. Due i successi, quello del '76 e poi l'ultimo nel 2023, con la possibilità per Sinner e compagni tra pochi giorni a Malaga di bissare il successo dello scorso anno.

Ad aprire la presentazione del libro il club manager del circolo Parioli, Claudio Panatta, che nel suo discorso si è augurato anche che "i ragazzi di Volandri, possano continuare a portare in alto l'azzurro". Poi il ping pong tra gli autori per il racconto di otto grandi storie sportive e umane, oltre alle imprese di Pietrangeli e Sirola, Panatta, Bertolucci, Barazzutti e Zugarelli, Gaudenzi, Sanguinetti, Nargiso e Pozzi, Sinner, Musetti, Sonego, Arnaldi e Bolelli. Al libro, edito dai Rai Libri, hanno collaborato otto giornalisti del collettivo Banfield: Lucio Biancatelli, Germana Brizzolari, Lorenzo Fabiano, Diego Mariottini, Matteo Mosciatti, Alessandro Nizegorodcew, Andrea Pelliccia, Carlo Rinaldi.



