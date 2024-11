La morte di Margaret: Nas in Regione per acquisire documenti

Su delega della Procura di Roma, i carabinieri del Nas si sono recati oggi negli uffici della Regione Lazio per acquisire tutta la documentazione relativa allo studio medico di viale Cesare Pavese dove, il 4 novembre scorso, Margaret Spada si è recata per un intervento di rinoplastica parziale durante il quale è stata poi colta da malore. In base a quanto si apprende i carabinieri, su mandato del pm Erminio Amelio che indaga per omicidio colposo, acquisiranno anche la relazione della Asl sul percorso clinico della 22enne dalla quale emerge che nella struttura medica non venne sottoposta subito e adeguatamente ad un intervento di rianimazione prima dell'intervento del 118". Agli atti finiranno anche i documenti relativi alle mancate autorizzazioni dello studio.

I Nas dovranno anche effettuare un nuovo sopralluogo nello studio, ora posto sotto sequestro, per svolgere un inventario e verificare le strumentazioni di emergenza eventualmente presenti.



